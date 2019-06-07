Стрибун Бондаренко став першим на етапі "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Український спортсмен Богдан Бондаренко переміг зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Римі (Італія). Про це повідомляє ФЛАУ, передає УНН.
Бондаренко з першої спроби подолав 2,31 метри і повторив найкращий результат сезону у світі.
Участь в етапі "Діамантової ліги" у Римі також взяли Марина Бех-Романчук (п’яте місце зі стрибків у довжину – 6,64 м) й Анна Рижикова (шосте місце з бігу на 400 метрів з бар’єрами – 55,64 с).
У срібного і бронзового призерів римського етапу – сирійця Махд Еддін Газаля і білоруса Максима Нєдосєкова – по 2,28 м. Українець Андрій Проценко з результатом 2,22 м посів сьоме місце.
Нагадаємо, що змагання у Римі стали лише другим стартом для Бондаренка після майже дворічної перерви, пов’язаної з травмами. Минулого разу він посів третє місце на змаганнях у Цюриху.