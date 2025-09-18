$41.180.06
УНН Lite
Стрельба в США: трое полицейских и преступник погибли, двое правоохранителей ранены

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Пенсильвании трое полицейских и нападавший погибли, еще двое правоохранителей получили ранения. Инцидент, предположительно, носил бытовой характер, раненых офицеров доставили в больницу в критическом, но стабильном состоянии.

Стрельба в США: трое полицейских и преступник погибли, двое правоохранителей ранены

В штате Пенсильвания в США в результате стрельбы погибли трое полицейских и нападавший, еще двое правоохранителей получили ранения. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что двух офицеров на вертолете доставили в больницу в городе Йорк. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.

Инцидент, вероятно, носил бытовой характер

- сообщили в полиции.

Указывается, что правоохранители, вероятно, выполняли задание в округе Йорк, когда по ним открыли огонь.

Насилие против правоохранительных органов является бичом нашего общества и никогда не может быть приемлемым

- отметила генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди.

Издание уточняет, что сам нападавший умер от ранений, нанесенных полицией.

Напомним

В конце августа в Соединенных Штатах произошла стрельба в церкви при католической школе города Миннеаполис, штат Миннесота. В результате этого происшествия погибли двое детей, 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

Вадим Хлюдзинский

