Стрельба в США: трое полицейских и преступник погибли, двое правоохранителей ранены
Киев • УНН
В Пенсильвании трое полицейских и нападавший погибли, еще двое правоохранителей получили ранения. Инцидент, предположительно, носил бытовой характер, раненых офицеров доставили в больницу в критическом, но стабильном состоянии.
В штате Пенсильвания в США в результате стрельбы погибли трое полицейских и нападавший, еще двое правоохранителей получили ранения. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что двух офицеров на вертолете доставили в больницу в городе Йорк. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.
Инцидент, вероятно, носил бытовой характер
Указывается, что правоохранители, вероятно, выполняли задание в округе Йорк, когда по ним открыли огонь.
Насилие против правоохранительных органов является бичом нашего общества и никогда не может быть приемлемым
Издание уточняет, что сам нападавший умер от ранений, нанесенных полицией.
Напомним
В конце августа в Соединенных Штатах произошла стрельба в церкви при католической школе города Миннеаполис, штат Миннесота. В результате этого происшествия погибли двое детей, 17 человек получили ранения различной степени тяжести.
