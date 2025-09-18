Стрілянина у США: троє поліцейських та зловимсник загинули, двоє правоохоронців поранені
Київ • УНН
У Пенсильванії троє поліцейських і нападник загинули, ще двоє правоохоронців отримали поранення. Інцидент, імовірно, мав побутовий характер, поранених офіцерів доставили до лікарні в критичному, але стабільному стані.
У штаті Пенсильванія в США внаслідок стрілянини загинули троє поліцейських та нападник, ще двоє правоохоронців отримали поранення. Про це повідомляє New York Post, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що двох офіцерів на гелікоптері доставили до лікарні в місті Йорк. Їхній стан оцінюється як критичний, але стабільний.
Інцидент, ймовірно, мав побутовий характер
Вказується, що правоохоронці, імовірно, виконували завдання в окрузі Йорк, коли по ним відкрили вогонь.
Насильство проти правоохоронних органів є бичем нашого суспільства і ніколи не може бути прийнятним
Видання уточнює, що сам нападник помер від поранень, завданих поліцією.
Нагадаємо
Наприкінці серпня у Сполучених Штатах сталася стрілянина у церкві при католицькій школі міста Міннеаполіс, штат Міннесота. Внаслідок цієї події загинули двоє дітей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
