Стрілянина у США: троє поліцейських та зловимсник загинули, двоє правоохоронців поранені

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 вересня, 19:21 • 11069 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 16802 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 18391 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 18742 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 24591 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 35716 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33887 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39932 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39222 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 107540 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.1м/с
91%
749мм
Популярнi новини
У Дніпрі після атаки дронів здійнялися стовпи димуPhoto17 вересня, 16:15 • 6528 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 9766 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 10246 перегляди
Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України17 вересня, 18:10 • 7644 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 7514 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 11066 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 25567 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 57164 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 107538 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 124385 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Володимир Зеленський
Роберта Мецола
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Європа
Реклама
УНН Lite
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 7634 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 10305 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 9874 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 42083 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 47078 перегляди
Актуальне
Facebook
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT

Стрілянина у США: троє поліцейських та зловимсник загинули, двоє правоохоронців поранені

Київ • УНН

 • 74 перегляди

У Пенсильванії троє поліцейських і нападник загинули, ще двоє правоохоронців отримали поранення. Інцидент, імовірно, мав побутовий характер, поранених офіцерів доставили до лікарні в критичному, але стабільному стані.

Стрілянина у США: троє поліцейських та зловимсник загинули, двоє правоохоронців поранені

У штаті Пенсильванія в США внаслідок стрілянини загинули троє поліцейських та нападник, ще двоє правоохоронців отримали поранення. Про це повідомляє New York Post, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що двох офіцерів на гелікоптері доставили до лікарні в місті Йорк. Їхній стан оцінюється як критичний, але стабільний.

Інцидент, ймовірно, мав побутовий характер

- повідомили у поліції.

Вказується, що правоохоронці, імовірно, виконували завдання в окрузі Йорк, коли по ним відкрили вогонь.

Насильство проти правоохоронних органів є бичем нашого суспільства і ніколи не може бути прийнятним

- зазначила генеральна прокурорка Сполучених Штатів Памела Бонді.

Видання уточнює, що сам нападник помер від поранень, завданих поліцією.

Нагадаємо

Наприкінці серпня у Сполучених Штатах сталася стрілянина у церкві при католицькій школі міста Міннеаполіс, штат Міннесота. Внаслідок цієї події загинули двоє дітей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Стрілянина на військовій базі Форт-Стюарт у США: п'ятьох солдатів поранено06.08.25, 23:47 • 4387 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Пенсільванія
Сполучені Штати Америки