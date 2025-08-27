В США 2 дітей загинули, ще 17 зазнали поранень під час стрілянини у католицькій школі в штаті Міннесота

$41.400.03
48.270.21
ukenru
17:11 • 2288 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
15:38 • 12447 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 75015 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 53023 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 27920 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 49297 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 42053 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 43652 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 106173 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 110339 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.1м/с
62%
753мм
Популярнi новини
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 98966 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 57135 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 56748 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 46308 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 24561 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки15:18 • 24312 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 25011 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 75049 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 99722 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 106184 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Федір Веніславський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 15604 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 46959 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 57400 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 57756 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 92461 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Мі-8
Дія (сервіс)
SpaceX Starship
Financial Times

В США 2 дітей загинули, ще 17 зазнали поранень під час стрілянини у католицькій школі в штаті Міннесота

Київ • УНН

 • 138 перегляди

У Міннеаполісі, штат Міннесота, під час шкільної Меси в католицькій школі сталася стрілянина. Загинули двоє дітей 8 та 10 років, ще 17 людей отримали поранення, 14 з них – діти.

В США 2 дітей загинули, ще 17 зазнали поранень під час стрілянини у католицькій школі в штаті Міннесота

В Сполучених Штатах сталася стрілянина у церкві при католицькій школі міста Міннеаполіс, штат Міннесота. Внаслідок цієї події загинули двоє дітей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Поліція повідомляє, що внаслідок стрілянини загинуло щонайменше двоє дітей - 8 та 10 років. Зловмисник розстріляв шкільну Месу у католицькій школі, яку проводили з нагоди першого тижня навчання. За даними слідства, нападник підійшов до будівлі церкви та через вікна відкрив вогонь по людях, які сиділи на лавах.

Сам стрілець був застрелений правоохоронцями. Відомо, що йому було трохи понад 20 років, в нього були гвинтівка, дробовик та пістолет. Проте більшу частину озброєння зловмисник не встиг використати.

Кримінального минулого в зловмисника не було, поліція намагається встановити мотиви скоєння злочину. Стрілянину розцінюють, як "навмисний акт насильства".

Окрім двох загиблих, 17 осіб отримали поранення, 14 з них - це діти віком від 6 до 14 років. Двоє з постраждалих перебувають у критичному стані, чотирьом знадобилися термінові операції.

"Це був навмисний акт насильства проти невинних дітей та інших вірян", - сказав керівник поліції Міннеаполіса Браян О'Хара.

Доповнення

Кілька помічників шерифа отримали поранення під час виконання ордерів на арешт у Вірджинії. Підозрюваний здався та перебуває під вартою, очікуючи на висунення звинувачень.

Стрілянина біля мечеті у шведському Еребру: поранено двох людей, поліція проводить масштабну операцію

Павло Зінченко

Новини Світу
Міннесота
Вірджинія
Сполучені Штати Америки