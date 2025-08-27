В США 2 дітей загинули, ще 17 зазнали поранень під час стрілянини у католицькій школі в штаті Міннесота

В Сполучених Штатах сталася стрілянина у церкві при католицькій школі міста Міннеаполіс, штат Міннесота. Внаслідок цієї події загинули двоє дітей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Поліція повідомляє, що внаслідок стрілянини загинуло щонайменше двоє дітей - 8 та 10 років. Зловмисник розстріляв шкільну Месу у католицькій школі, яку проводили з нагоди першого тижня навчання. За даними слідства, нападник підійшов до будівлі церкви та через вікна відкрив вогонь по людях, які сиділи на лавах.

Сам стрілець був застрелений правоохоронцями. Відомо, що йому було трохи понад 20 років, в нього були гвинтівка, дробовик та пістолет. Проте більшу частину озброєння зловмисник не встиг використати.

Кримінального минулого в зловмисника не було, поліція намагається встановити мотиви скоєння злочину. Стрілянину розцінюють, як "навмисний акт насильства".

Окрім двох загиблих, 17 осіб отримали поранення, 14 з них - це діти віком від 6 до 14 років. Двоє з постраждалих перебувають у критичному стані, чотирьом знадобилися термінові операції.

"Це був навмисний акт насильства проти невинних дітей та інших вірян", - сказав керівник поліції Міннеаполіса Браян О'Хара.

