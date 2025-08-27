В США 2 детей погибли, еще 17 получили ранения во время стрельбы в католической школе в штате Миннесота

В Соединенных Штатах произошла стрельба в церкви при католической школе города Миннеаполис, штат Миннесота. В результате этого события погибли двое детей, 17 человек получили ранения различной степени тяжести, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Полиция сообщает, что в результате стрельбы погибли по меньшей мере двое детей - 8 и 10 лет. Злоумышленник расстрелял школьную Мессу в католической школе, которую проводили по случаю первой недели обучения. По данным следствия, нападавший подошел к зданию церкви и через окна открыл огонь по людям, сидевшим на скамьях.

Сам стрелок был застрелен правоохранителями. Известно, что ему было чуть более 20 лет, у него были винтовка, дробовик и пистолет. Однако большую часть вооружения злоумышленник не успел использовать.

Криминального прошлого у злоумышленника не было, полиция пытается установить мотивы совершения преступления. Стрельбу расценивают как "преднамеренный акт насилия".

Кроме двух погибших, 17 человек получили ранения, 14 из них - это дети в возрасте от 6 до 14 лет. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, четверым понадобились срочные операции.

"Это был преднамеренный акт насилия против невинных детей и других верующих", - сказал руководитель полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара.

Дополнение

