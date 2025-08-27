$41.400.03
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
15:38 • 11925 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 72715 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 51822 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 26806 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 48301 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 41538 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 43395 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 105038 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 109008 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
В США 2 детей погибли, еще 17 получили ранения во время стрельбы в католической школе в штате Миннесота

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Миннеаполисе, штат Миннесота, во время школьной Мессы в католической школе произошла стрельба. Погибли двое детей 8 и 10 лет, еще 17 человек получили ранения, 14 из них – дети.

В США 2 детей погибли, еще 17 получили ранения во время стрельбы в католической школе в штате Миннесота

В Соединенных Штатах произошла стрельба в церкви при католической школе города Миннеаполис, штат Миннесота. В результате этого события погибли двое детей, 17 человек получили ранения различной степени тяжести, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Полиция сообщает, что в результате стрельбы погибли по меньшей мере двое детей - 8 и 10 лет. Злоумышленник расстрелял школьную Мессу в католической школе, которую проводили по случаю первой недели обучения. По данным следствия, нападавший подошел к зданию церкви и через окна открыл огонь по людям, сидевшим на скамьях.

Сам стрелок был застрелен правоохранителями. Известно, что ему было чуть более 20 лет, у него были винтовка, дробовик и пистолет. Однако большую часть вооружения злоумышленник не успел использовать.

Криминального прошлого у злоумышленника не было, полиция пытается установить мотивы совершения преступления. Стрельбу расценивают как "преднамеренный акт насилия".

Кроме двух погибших, 17 человек получили ранения, 14 из них - это дети в возрасте от 6 до 14 лет. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, четверым понадобились срочные операции.

"Это был преднамеренный акт насилия против невинных детей и других верующих", - сказал руководитель полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара.

Дополнение

Несколько помощников шерифа получили ранения во время исполнения ордеров на арест в Вирджинии. Подозреваемый сдался и находится под стражей, ожидая предъявления обвинений.

