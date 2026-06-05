Стрельба в Одессе: военный препятствовал мобилизации и открыл огонь
Киев • УНН
В Хаджибейском районе Одессы 25-летний военный стрелял в воздух, мешая группе оповещения. Полиция задержала мужчину, пострадавших нет.
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в Хаджибейском районе Одессы, где во время осуществления мобилизационных мероприятий группой оповещения ей стал препятствовать прохожий. В ходе конфликта мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, предварительно, из стартового пистолета. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области, передает УНН.
Во время осуществления мобилизационных мероприятий группой оповещения ей стал препятствовать прохожий – 25-летний военнослужащий. В ходе конфликта мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, предварительно, из стартового пистолета
В результате инцидента никто не пострадал. Правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации.
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