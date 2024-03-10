Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A

Частная американская компания Stratolaunch заявила, что успешно провела испытания гиперзвукового аппарата Talon-A. Известно, что планер развил скорость, близкую к 5 махам. Другие характеристики полета не приводятся. Об этом говорится на сайте компании, передает УНН.

Детали

Испытания включали "безопасный спуск летательного аппарата с воздуха", зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду.

Сегодня был большой день для команды Stratolaunch. Я чрезвычайно горжусь их упорством в достижении цели говорится в заявлении президента компании Закари Кревора.

Кревор отметил, что собранные данные будут ценными для клиентов. Компания надеется завершить разработку Talon-A в этом году.

Talon-A имеет длину 8,5 метра, ширину - 3,4 метра, и имеет взлетную массу 2,72 тонны; планер, согласно замыслу Stratolaunch, отделяется от самолета после взлета и совершает полет с включением собственного жидкостного ракетного двигателя.

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Ожидается, что он сможет развивать скорость в семь чисел Маха и после миссии Talon-A будет совершать посадку на обычную взлетно-посадочную полосу.