Stratolaunch успішно випробував гіперзвуковий багаторазовий планер Talon-A
Київ • УНН
Компанія Stratolaunch успішно випробувала свій гіперзвуковий апарат Talon-A, досягнувши швидкості близько 5 Махів, з безпечним спуском, запалюванням двигуна, прискоренням, стійким набором висоти і контрольованою посадкою на воду.
Приватна американська компанія Stratolaunch заявила, що успішно провела випробування гіперзвукового апарату Talon-A. Відомо, що планер розвинув швидкість, близьку до 5 махів. Інші характеристики польоту не наводяться. Про це йдеться на сайті компанії, передає УНН.
Деталі
Випробування включали "безпечне спускання літального апарату з повітря", запалення двигуна, розгін, стійкий набір висоти та контрольовану посадку на воду.
Сьогодні був великий день для команди Stratolaunch. Я надзвичайно пишаюся їхньою завзятістю у досягненні мети
Кревор зазначив, що зібрані дані будуть цінними для клієнтів. Компанія сподівається завершити розробку Talon-A цього року.
Talon-A має довжину 8,5 метра, завширшки — 3,4 метра, і має злітну масу 2,72 тонни; планер, згідно з задумом Stratolaunch, відокремлюється від літака після зльоту і здійснює політ із включенням власного рідинного ракетного двигуна.
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Очікується, що він зможе розвивати швидкість у сім чисел Маха та після місії Talon-A здійснюватиме посадку на звичайну злітно-посадкову смугу.