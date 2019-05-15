Стратегию развития налоговой службы представили в правительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Руководитель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов на заседании правительства во вторник представил стратегию развития государственной налоговой службы, указав на готовность отделения правоохранительной функции службы от сервисной, передает корреспондент УНН.
"Хотел бы представить стратегию развития Государственной налоговой службы Украины, по которой мы будем двигаться в ближайшее время. Прежде всего основными направлениями работы Государственной налоговой службы Украины и идеологическими вещами, которыми мы будем заниматься, это - прежде всего налогоплательщики. Государственная налоговая служба будет оказывать всестороннюю помощь в выполнении обязательств по уплате налогов и сборов. Во-вторых, это представители службы. В-третьих, это государство и общество", - начал Верланов.
В отношении налогоплательщиков, руководитель налоговой планирует при поддержке правительства "отделение правоохранительной функции от сервисной".
"Мы готовы к разделению этих функций", - отметил он.
Верланов также планирует введение рискоориентированных подходов и открытость практики проверок службы.
"Последнее - прозрачность и открытость, сохранение диалога между налогоплательщиками, с бизнес-ассоциациями, и обратная связь. Мы будем слушать конструктивную критику общества, бизнес-среды, и принимать все усилия, чтобы делать сервис лучше", - сказал он.
В отношении сотрудников ГНС, докладчик пообещал эффективность работы, повышение квалификации специалистов, объявления конкурсов на вакантные должности, справедливое вознаграждение и тому подобное.
Он также заявил, что планирует обновление кадров и пригласил выпускников профильных вузов присоединиться к команде.
"Наполнение госбюджета, обеспечение устойчивых бюджетных поступлений через улучшение администрирования является одной из важнейших задач ГНС", - добавил он.
Напомним, ранее правительство утвердило кандидатуру Сергея Верланова на должности председателя Государственной налоговой службы.