Стратегію розвитку податкової служби представили в уряді

"Хотів би презентувати стратегію розвитку Державної податкової служби України, по якій ми будемо рухатись у найближчий час. Перш за все основними напрямками роботи Державної податкової служби України та ідеологічними речами, якими ми будемо займатись, це – перш за все платники податків. Державна податкова служба буде надавати всебічну допомогу у виконанні зобов’язань по сплаті податків і зборів. По-друге, це є представники служби. По-третє, це держава і суспільство", - почав Верланов.

Щодо платників податків, керівник податкової планує за підтримки уряду "відділення правоохоронної функції від сервісної".

"Ми готові до розділення цих функцій", - зауважив він.

Верланов також планує запровадження ризикоорієнтованих підходів та відкритість практики перевірок служби.

"Останнє – прозорість та відкритість, збереження діалогу між платниками податків, з бізнес-ассоціаціями, та зворотній зв'язок. Ми будемо слухати конструктивну критику суспільства, бізнес-середовища, та вживати всіх зусиль, щоб робити сервіс кращим", - сказав він.

Щодо співробітників ДПС, доповідач пообіцяв ефективність роботи, підвищення кваліфікації фахівців, оголошення конкурсів на вакантні посади, справедливу винагороду тощо.

Він також заявив, що планує оновлення кадрів та запросив випускників профільних вишів доєднатись до команди.

"Наповнення Держбюджету, забезпечення сталих бюджетних надходжень через покращення адміністрування є однією з найважливіших завдань ДПС", - додав він.

Нагадаємо, раніше уряд затвердив кандидатуру Сергія Верланова на посаді голови Державної податкової служби.