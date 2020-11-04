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Стратегия до 2028 года: в Минмолодёжьспорта прогнозируют рост спортивной активности украинцев до 30%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Согласно принятой Кабинетом министров стратегии, до 2028 года процент населения, который выбирает регулярную двигательную активность, увеличится до 30%. Об этом сказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Кабинет министров Украины принял постановление "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2028 года". Стратегия будет реализована в три этапа, а один из результатов - это увеличение процента населения до 30%, которые выберут регулярную двигательную активность", - сообщил министр.

Он отметил, что воплощение стратегии позволит комплексно подойти к развитию сферы физической культуры и спорта с использованием инклюзивного подхода и равных возможностей для всех групп населения.

"Также усовершенствует систему подготовки спортсменов, тренеров и менеджеров. Особое внимание будет сосредоточено на популяризации и широком привлечении различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом", - добавил министр.

Указано, что стратегия разработана с участием субъектов сферы физической культуры и спорта, народных депутатов Украины, спортсменов, тренеров, менеджеров, общественности.

"Наработано предложения по созданию платформы для обеспечения эффективного взаимодействия субъектов сферы физической культуры и спорта с использованием новейших IT-технологий, современного менеджмента для обеспечения качественных изменений, направленных на популяризацию двигательной активности, здорового образа жизни и продвижения спортивного имиджа Украины в мире. Целью стратегии является воспитание физически активной нации и формирование положительного имиджа Украины как передовой спортивной державы на основе современной и доступной спортивной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стратегия будет реализовываться в три этапа: первый - 2021-2022 годы, второй - 2023-2024 годы, третий - 2025-2028 годы.

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В частности указано, что стратегией определен ряд задач, требующих решения в сфере физической культуры и спорта по пяти направлениям:

  • физически активная нация - популяризация физической культуры и спорта, создание условий для привлечения населения к оздоровительной двигательной активности, разработка и утверждение государственных стандартов физкультурно-оздоровительных услуг, внедрение пилотного проекта "Деньги ходят за услугой", создание фонда развития спорта;
  • спорт высших достижений - подготовка спортсменов к участию в топовых спортивных соревнованиях, повышение уровня и качества спортивной медицины, научное сопровождение подготовки спортсменов, автономия спортивных федераций по развитию видов спорта, профилактика употребления допинга, проведение международных имиджевых соревнований на территории Украины;
  • спортивная инфраструктура - создание сети спортивной инфраструктуры мирового уровня, обеспечение доступности и привлекательности спортивных объектов, в том числе, спортивного туризма, развитие баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки;
  • цифровая трансформация сферы физической культуры и спорта - получение релевантных статистических данных состояния отрасли, создание цифровых инструментов управления сферой, достижение прозрачности финансовой деятельности Минмолодёжьспорта, поддержка инициатив в сфере спортивных ІТ-стартапов;
  • кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта - обеспечение сферы физической культуры и спорта квалифицированным кадровым потенциалом, утверждение нормативов кадрового обеспечения сферы, совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов, принятие современной концепции развития профессионального образования в данной области.

Также указано, что ожидаемыми результатами реализации стратегии являются регулярные и сознательные занятия физической активностью или спортом не менее 30% населения, создание пяти современных центров подготовки спортсменов (Центр-Восток-Запад-Юг-Север), построение "25 спортивных магнитов" за программой Президента Украины.

Кроме того, ожидается, что Украина будет в глобальной системе борьбы с употреблением допинга в спорте, меценатская помощь будет способствовать развитию сферы, в Украине проведут не менее 80 международных соревнований, а также она займет не ниже 21-го места на Олимпийских играх и не ниже 10-го места на Паралимпийских, Дефлимпийских, Всемирных играх.

Напомним, Кабмин принял стратегию развития физкультуры и спорта до 2028 года.

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