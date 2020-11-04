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Стратегія до 2028 року: у Мінмолодьспорту прогнозують зростання спортивної активності українців до 30%

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Згідно з прийнятою Кабінетом міністрів стратегією, до 2028 року відсоток населення, який обирає регулярну рухову активність, збільшиться до 30%. Про це сказав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

"Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року". Стратегія буде реалізована у три етапи, а один із результатів – це збільшення відсотку населення до 30%, які оберуть регулярну рухову активність", - повідомив міністр.

Він зазначив, що втілення стратегії дасть змогу комплексно підійти до розвитку сфери фізичної культури і спорту з використанням інклюзивного підходу та рівних можливостей для всіх груп населення.

"Також удосконалить систему підготовки спортсменів, тренерів та менеджерів. Особливу увагу буде зосереджено на популяризації та широкому залученні різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом", - додав міністр.

Вказано, що стратегію розроблено за участю суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, народних депутатів України, спортсменів, тренерів, менеджерів, громадськості.

"Напрацьовано пропозиції щодо створення платформи для забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів сфери фізичної культури і спорту з використанням новітніх IT-технологій, сучасного менеджменту для забезпечення якісних змін, спрямованих на популяризацію рухової активності, здорового способу життя та просування спортивного іміджу України у світі. Метою Стратегії є виховання фізично активної нації та формування позитивного іміджу України як передової спортивної держави на основі сучасної і доступної спортивної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що стратегія буде реалізовуватися у три етапи: перший - 2021-2022 роки, другий - 2023-2024 роки, третій - 2025-2028 роки.

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Зокрема вказано, що стратегією визначено ряд завдань, що потребують розв’язання у сфері фізичної культури і спорту за п’ятьма напрямками:

  • фізично активна нація - популяризація фізичної культури і спорту, створення умов для залучення населення до оздоровчої рухової активності, розроблення та затвердження державних стандартів фізкультурно-оздоровчих послуг, запровадження пілотного проекту "Гроші ходять за послугою", створення фонду розвитку спорту;
  • спорт вищих досягнень - підготовка спортсменів до участі у топових спортивних змаганнях, підвищення рівня і якості спортивної медицини, науковий супровід підготовки спортсменів, автономія спортивних федерацій щодо розвитку видів спорту, профілактика вживання допінгу, проведення міжнародних іміджевих змагань на території України;
  • спортивна інфраструктура - створення мережі спортивної інфраструктури світового рівня, забезпечення доступності та привабливості спортивних об’єктів, у тому числі, спортивного туризму, розвиток баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;
  • цифрова трансформація сфери фізичної культури і спорту - отримання релевантних статистичних даних стану галузі, створення цифрових інструментів керування сферою, досягнення прозорості фінансової діяльності Мінмолодьспорту, підтримка ініціатив у сфері спортивних ІТ-стартапів;
  • кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту - забезпечення сфери фізичної культури і спорту кваліфікованим кадровим потенціалом, затвердження нормативів кадрового забезпечення сфери, удосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців, прийняття сучасної концепції розвитку фахової освіти у сфері.

Також вказано, що очікуваними результатами реалізації стратегії є регулярні та свідомі заняття фізичною активністю або спортом не менше 30% населення, створення п’яти сучасних центрів підготовки спортсменів (Центр—Схід—Захід—Південь—Північ), побудова "25 спортивних магнітів" за програмою Президента України.

Окрім того, очікується, що Україна буде у глобальній системі боротьби із вживанням допінгу у спорті, меценатська допомога сприятиме розвитку сфери, в Україні проведуть не менше 80 міжнародних змагань, а також вона посяде не нижче 21-го місця на Олімпійських іграх і не нижче 10-го місця на Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив стратегію розвитку фізкультури і спорту до 2028 року.

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