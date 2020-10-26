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Українська біатлоністка пропустить майбутній сезон

Українська біатлоністка пропустить майбутній сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Збірна України з біатлону на деякий час втратила одну зі спортсменок команди А — Юлію Журавок, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

25-річна біатлоністка Журавок очікує поповнення в родині, тому вирішила пропустити сезон 2020-21 років.

“Я хочу поділитися з вами чудовою і дуже важливою для мене новиною, про яку я дізналася зовсім недавно: я стану мамою! Я неймовірно щаслива, що у нас в родині з’явиться малюк, але це також не означає, що я планую піти зі спорту. Я дуже мотивована і вже з нетерпінням чекаю, коли знову зможу виступати за нашу збірну”, — заявила біатлоністка.

Таким чином, закордонний збір для спортсменки закінчено і виступити в цьому сезоні вона вже не зможе.

Примітно, що Журавок — володарка медалей всіх достоїнств Юніорського чемпіонату світу, чемпіонату Європи, Кубка IBU. Є в активі біатлоністки і малий кришталевий глобус Кубка IBU. Найвище особисте досягнення в гонках Кубка світу — 10 місце в індивідуальній гонці в сезоні 2016/2017.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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