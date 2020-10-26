Украинская биатлонистка пропустит предстоящий сезон

25-летняя биатлонистка Журавок ожидает пополнения в семье, поэтому решила пропустить сезон 2020-21 годов.

“Я хочу поделиться с вами замечательной и очень важной для меня новостью, о которой я узнала совсем недавно: я стану мамой! Я невероятно счастлива, что у нас в семье появится малыш, но это также не означает, что я планирую уйти из спорта. Я очень мотивирована и уже с нетерпением жду, когда снова смогу выступать за нашу сборную”, — заявила биатлонистка.

Таким образом, зарубежный сбор для спортсменов закончен, и выступить в этом сезоне она уже не сможет.

Примечательно, что Журавок — обладательница медалей всех достоинств Юниорского чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубка IBU. Есть в активе биатлонистки и малый хрустальный глобус Кубка IBU. Высшее личное достижение в гонках Кубка мира — 10 место в индивидуальной гонке в сезоне 2016/2017.