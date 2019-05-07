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Стратегический беспилотник CША заметили у берегов Крым

Киев  •  УНН

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КИЇВ. 7 мая. УНН. Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США приступил к разведывательному полёту вдоль черноморского побережья незаконно аннексированного Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Так, стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B-40 Global Hawk, ВВС США, бортовой номер 11-2048, позывной FORTE 10, взлетевший с авиабазы Sigonella в Италии, в 13:00 по киевскому времени совершил мониторинг линии разграничения на Донбассе.

Спустя два часа беспилотник закончил мониторинг линии разграничения.

В 15:05 по Киеву БПЛА приступил к разведывательному полёту вдоль черноморского побережья оккупированного Крыма.

Как сообщал УНН, военно-воздушные силы США предоставляют украинской стороне разведывательные данные, которые удается собрать в течение полетов над Донбассом стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk.

15:05 мск.
Приступил к разведывательному полёту вдоль черноморского побережья России. pic.twitter.com/Z8ZEiqXFYy

— PlaneRadar (@ua4wiy_) 7 мая 2019 г.

Украинские Национальные Новости

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