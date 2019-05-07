Стратегічний безпілотник CША помітили біля берегів Криму

Так, стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат Northrop Grumman RQ-4B-40 Global Hawk, ВПС США, бортовий номер 11-2048, позивний FORTE 10, що злетів з авіабази Sigonella в Італії, о 13:00 за київським часом здійснив моніторинг лінії розмежування на Донбасі.

Через дві години безпілотник закінчив моніторинг лінії розмежування.

О 15:05 по Києву БПЛА приступив до розвідувального польоту вздовж чорноморського узбережжя окупованого Криму.

Як повідомляв УНН, військово-повітряні сили США надають українській стороні розвідувальні дані, які вдається зібрати протягом польотів над Донбасом стратегічного розвідувального безпілотника RQ-4 Global Hawk.





15:05 мск.

Приступив до розвідувального польоту вздовж чорноморського узбережжя Росії. pic.twitter.com/Z8ZEiqXFYy