Стратегічний безпілотник CША помітили біля берегів Криму

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B-40 Global Hawk ВПС США приступив до розвідувального польоту вздовж чорноморського узбережжя незаконно анексованого Криму, повідомив моніторинговий ресурс PlaneRadar.

Так, стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат Northrop Grumman RQ-4B-40 Global Hawk, ВПС США, бортовий номер 11-2048, позивний FORTE 10, що злетів з авіабази Sigonella в Італії, о 13:00 за київським часом здійснив моніторинг лінії розмежування на Донбасі.

Через дві години безпілотник закінчив моніторинг лінії розмежування.

О 15:05 по Києву БПЛА приступив до розвідувального польоту вздовж чорноморського узбережжя окупованого Криму.

Як повідомляв УНН, військово-повітряні сили США надають українській стороні розвідувальні дані, які вдається зібрати протягом польотів над Донбасом стратегічного розвідувального безпілотника RQ-4 Global Hawk.

15:05 мск.
Приступив до розвідувального польоту вздовж чорноморського узбережжя Росії. pic.twitter.com/Z8ZEiqXFYy

- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 7 травня 2019 р

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