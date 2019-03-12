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США делятся с Украиной собранными над Донбассом разведданными

США делятся с Украиной собранными над Донбассом разведданными

Киев  •  УНН

 • 10647 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Военно-воздушные силы США предоставляют украинской стороне разведывательные данные, которые удается собрать в течение полетов над Донбассом стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию пресс-службы командования ВВС США в Европе и Африке, передает УНН.

"Сбор информации, наблюдения и разведки, осуществляемых ВВС США, предоставляет достаточную для принятия решений информацию нашим союзникам и партнерам... Поскольку это вопрос, касающийся политики и безопасности, мы не можем обсуждать оперативные детали. Мы используем средства для сбора информации, наблюдения и разведки, исходя из угроз на территориях, которые обращаются к нам за помощью", - сообщил представитель ВВС США капитан Кристофер Бойер-Мидер.

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В ВВС добавили, что все миссии выполняются в полной координации с принимающими странами.

Как сообщал УНН, боевики на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей ускоряют проведение принудительной мобилизации.

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