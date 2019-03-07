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Бойовики пришвидшують проведення примусової мобілізації в ОРДЛО — розвідка

Бойовики пришвидшують проведення примусової мобілізації в ОРДЛО — розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України бойовики на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей пришвидшують проведення примусової мобілізації, для цього вони прискорено створюються так звані “мобілізаційні департаменти”. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ вживає інтенсивних заходів для підвищення спроможностей функціонування системи проведення примусових мобілізаційних заходів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зокрема, у складі російських окупаційних адміністрацій прискорено створюються т.зв. „мобілізаційні департаменти“. Зазначені структури призначені забезпечити координацію дій т.зв. „органів виконавчої влади“ у взаємодії з російськими окупаційними військами в умовах проведення мобілізації у скорочені терміни”, — повідомив Праута.

Водночас, у рамках заходів бойової підготовки Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ з 5 березня цього року проводяться командно-штабні мобілізаційні тренування з розгортання пунктів прийому особового складу та техніки.

Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні ООС зафіксовано один ворожий обстріл.

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