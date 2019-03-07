Бойовики пришвидшують проведення примусової мобілізації в ОРДЛО — розвідка

КИЇВ. 7 березня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України бойовики на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей пришвидшують проведення примусової мобілізації, для цього вони прискорено створюються так звані “мобілізаційні департаменти”. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.