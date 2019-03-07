З початку доби в зоні ООС зафіксовано один ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. З початку доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано один ворожий обстріл. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
“За наявною інформацією, від початку поточної доби станом на 12.00 російсько-окупаційні війська 1 раз обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Кримського, що на Луганському напрямку”, — повідомив Праута.
За його словами, обстріл розпочався о 6-й ранку, протягом 15 хвилин противник з боку окупованого населеного пункту Сокільники випустив 4 міни калібру 82 мм.
Українські військовослужбовці надійно контролюють ворога на лінії зіткнення.
Як повідомляв УНН, серед військовослужбовців у ООС 8% — жінки.