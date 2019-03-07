С начала суток в зоне ООС зафиксирован один вражеский обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. С начала суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксирован один вражеский обстрел. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска 1 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Крымского, что на Луганском направлении", - сообщил Праута.
По его словам, обстрел начался в 6 утра, в течение 15 минут противник со стороны оккупированного населенного пункта Сокольники выпустил 4 мины калибра 82 мм.
Украинские военнослужащие надежно контролируют врага на линии соприкосновения.
Как сообщал УНН, среди военнослужащих в ООС 8% - женщины.