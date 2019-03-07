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Боевики ускоряют проведение принудительной мобилизации в ОРДЛО - разведка

Киев  •  УНН

 • 10310 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины боевики на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей ускоряют проведение принудительной мобилизации, для этого они ускоренно создают так называемые "мобилизационные департаменты". Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ принимает интенсивные меры для повышения возможностей функционирования системы проведения принудительных мобилизационных мероприятий на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В частности, в составе российских оккупационных администраций ускоренно создаются т.н. "Мобилизационные департаменты". Указанные структуры предназначены обеспечить координацию действий т.н. "Органов исполнительной власти" во взаимодействии с российскими оккупационными войсками в условиях проведения мобилизации в сокращенные сроки", - сообщил Праута.

В то же время, в рамках мероприятий боевой подготовки Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ с 5 марта этого года проводятся командно-штабные мобилизационные тренировки по развертыванию пунктов приема личного состава и техники.

Как сообщал УНН, с начала суток в зоне ООС зафиксирован один вражеский обстрел.

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