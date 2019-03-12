США діляться з Україною зібраними над Донбасом розвідданими
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Військово-повітряні сили США надають українській стороні розвідувальні дані, які вдається зібрати впродовж польотів над Донбасом стратегічного розвідувального безпілотника RQ-4 Global Hawk. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію прес-служби командування ВПС США в Європі та Африці, передає УНН.
"Збір інформації, спостереження та розвідка, що здійснюються ВПС США, надають достатню для ухвалення рішень інформацію нашим союзникам і партнерам... Оскільки це питання, що стосується політики і безпеки, ми не можемо обговорювати оперативні деталі. Ми використовуємо засоби для збору інформації, спостереження та розвідки, виходячи із загроз на територіях, які звертаються до нас за допомогою", – повідомив представник ВПС США капітан Крістофер Бойєр-Мідер.
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У ВПС додали, що усі місії виконуються в повній координації з приймаючими країнами.
Як повідомляв УНН, бойовики на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей пришвидшують проведення примусової мобілізації.