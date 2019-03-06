Окупанти на Донбасі хочуть унеможливити перехід бойовиків на бік ОС - розвідка

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Командування окупантів на Донбасі посилює заходи для запобігання потраплянню в полон або переходу на бік Об’єднаних сил бойовиками, зокрема через розпорядження щодо мінування місцевості поблизу військових частин та передових позицій. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"За інформацією ГУР Міноборони України, командування російських окупаційних військ посилює заходи щодо запобігання потраплянню в полон або переходу на бік Об’єднаних сил військовослужбовців з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, під виглядом контролю заходів виховної роботи до підрозділів бойовиків прибувають спеціально створені комісії для виявлення так званих "неблагонадійних осіб", - розповів Гуцуляк.

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З його слів, до складу зазначених комісій залучаються офіцери з воєнно-політичної роботи та представники ФСБ РФ. При цьому, основні зусилля члени комісій приділяють виявленню військовослужбовців, які мають родичів або підтримують зв’язки з громадянами на території підконтрольній Україні, вказав речник МОУ.

"За повідомленням ГУР Міноборони України, російським окупаційним командуванням віддано розпорядження щодо мінування місцевості поблизу військових частин та передових позицій для унеможливлення самовільного залишення частин та переходу лінії розмежування", - сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про виведення на підконтрольну Україні територію найманця російських НЗФ на Донбасі Світлани Дрюк з позивним "Ветерок".

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