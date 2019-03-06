Оккупанты на Донбассе хотят исключить переход боевиков на сторону ОС - разведка

"По информации ГУР Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает меры по предотвращению попадания в плен или перехода на сторону Объединенных сил военнослужащих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, под видом контроля мероприятий воспитательной работы в подразделения боевиков прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых "неблагонадежных лиц", - рассказал Гуцуляк.

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По его словам, в состав указанных комиссий привлекаются офицеры с военно-политической работы и представители ФСБ РФ. При этом, основные усилия члены комиссий уделяют выявлению военнослужащих, имеющих родственников или поддерживающих связи с гражданами на территории подконтрольной Украины, указал представитель МОУ.

"По сообщению ГУР Минобороны Украины, российским оккупационным командованием отдано распоряжение о минировании местности вблизи военных частей и передовых позиций для предотвращения самовольного оставления частей и перехода линии разграничения", - сказал Гуцуляк.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о выводе на подконтрольную Украине территорию наемника российских НЗФ на Донбассе Светланы Дрюк с позывным "Ветерок".