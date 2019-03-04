Викрито схему легалізації в Україні російських найманців

"Для направлення в Україну осіб, які пройшли через табори терористів, воювали в лавах ІДІЛ у Сирії та незаконних збройних формуваннях на сході нашої держави, протиправні елементи намагалися фальшувати паспортні документи громадян РФ. При цьому бойовиків підшукували серед вихідців з Північного Кавказу та країн Середньої Азії. Аби непомітно заслати в Україну бойовика його документи ретельно готували та намагалися завчасно декілька разів "обкатати" за маршрутом майбутнього руху через український кордон, як на заході так і на сході", - повідомили у ДПСУ.

Двох пособників цієї схеми правоохоронці затримали в Києві в момент, коли ті чекали на передачу їм кількох паспортів іноземців. Затримані виявилися громадянами Росії та України.

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Як зазначили у Депржприкордонслужбі, згодом в паспорти мали проставлятися підроблені датоштампи про перетин державного кордону України в різних пунктах пропуску. Цим самим планували приспати пильність прикордонників безпосередньо в момент появи на кордоні особи, начебто вона неодноразово перетинала український кордон.

З’ясувалось, що один із паспортів оформлений на громадянина РФ, який перебуває у міжнародному розшуку як бойовик ІДІЛ. Деякі інші документи стосувалися осіб, які причетні до тяжких злочинів.

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"Затриманий пособник, громадянин України, декілька років тому затримувався поліцією Херсонської області за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - зазначили у ДПСУ.

Наразі обох пособників передано співробітникам Нацполіції та направлено повідомлення за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) ККУ. Також здійснюється подальша їх перевірка на предмет причетності до терористичної діяльності.

Як повідомляв УНН, прикордонники затримали громадянина Молдови зі списків Інтерполу.