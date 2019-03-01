Прикордонники України та Білорусі проведуть спецоперацію

На зустрічі обговорювались питання взаємодії. Зокрема сторони на порядок денний винесли питання обміну досвідом та співпраці між органами Державної прикордонної служби України та прикордонної служби Республіки Білорусь.

Окремо керівники делегацій наголосили на підвищенні ефективності охорони українсько-білоруського державного кордону під час проведення в минулі роки спільних прикордонних операцій. Саме тому вони обговорили підготовлені пропозиції по заходам на 2019 рік та наприкінці зустрічі підписали План спільної спеціальної прикордонної операції "Полісся - 2019".

Крім того, Василь Серватюк та Ігор Буткевич розглянули можливість організації експертів Сторін з метою ознайомлення з досвідом введення інноваційних підходів в забезпеченні прикордонного контролю на державному кордоні. В тому числі, що стосуються питань організації функціонування електронних черг, упорядкування питання зменшення часу очікування транспортними засобами під час оформлення в пунктах пропуску, введення системи контролю за наявності полісів обов’язкового страхування та шляхи покращення технічної складової прикордонного контролю.

Також українська та білоруська делегації розглянули плани та перспективи роботи прикордонних відомств з інженерно-технічного облаштування спільної ділянки кордону. Сторони підтвердили необхідність узгодження запланованих робіт з урахуванням спільної заінтересованості щодо забезпечення безперервності інженерно-технічного прикриття державного кордону.

Підсумовуючи результати зустрічі Василь Серватюк зокрема зазначив, що для Держприкордонслужби України співпраця з прикордонним відомством Республіки Білорусь традиційно залишається однією з пріоритетних.

"Результати нашої роботи та досягнуті домовленості дозволять нам забезпечити належний рівень безпеки на ділянці спільного кордону", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, зі січня 2018 року понад 650 тисяч іноземців надали біометричні дані при в’їзді в Україну.