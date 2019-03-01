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Пограничники Украины и Беларуси проведут спецоперацию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня, 1 марта, в Беларуси состоялась рабочая встреча заместителей Главных Пограничных Уполномоченных Украины и Республики Беларусь генерал-лейтенанта Василия Серватюк и генерал-майора Игоря Буткевич. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия. В частности, стороны на повестку дня вынесли вопрос обмена опытом и сотрудничества между органами Государственной пограничной службы Украины и пограничной службы Республики Беларусь.

Отдельно руководители делегаций отметили повышении эффективности охраны белорусско-украинской государственной границы во время проведения в прошлые годы совместных пограничных операций. Именно поэтому они обсудили подготовлены предложения по мерам на 2019 рек и в конце встречи подписали План совместной специальной пограничной операции "Полесье - 2019".

Кроме того, Василий Серватюк и Игорь Буткевич рассмотрели возможность организации экспертов Сторон с целью ознакомления с опытом введения инновационных подходов в обеспечении пограничного контроля на государственной границе. В том числе, касающиеся вопросов организации функционирования электронных очередей, упорядочения вопроса уменьшения времени ожидания транспортными средствами во время оформления в пунктах пропуска, введение системы контроля за наличия полисов обязательного страхования и пути улучшения технической составляющей пограничного контроля.

Также украинская и белорусская делегации рассмотрели планы и перспективы работы пограничных ведомств по инженерно-технического обустройства общего участка границы. Стороны подтвердили необходимость согласования запланированных работ с учетом общей заинтересованности по обеспечению непрерывности инженерно-технического прикрытия государственной границы.

Подводя итоги встречи Василий Серватюк в частности отметил, что для Госпогранслужбы Украины сотрудничество с пограничным ведомством Республики Беларусь традиционно остается одной из приоритетных.

"Результаты нашей работы и достигнутые договоренности позволят нам обеспечить надлежащий уровень безопасности на участке общей границы", - отметил он.

Как сообщал УНН, со января 2018 более 650 000 иностранцев предоставили биометрические данные при въезде в Украину.

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