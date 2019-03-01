Пограничники Украины и Беларуси проведут спецоперацию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня, 1 марта, в Беларуси состоялась рабочая встреча заместителей Главных Пограничных Уполномоченных Украины и Республики Беларусь генерал-лейтенанта Василия Серватюк и генерал-майора Игоря Буткевич. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия. В частности, стороны на повестку дня вынесли вопрос обмена опытом и сотрудничества между органами Государственной пограничной службы Украины и пограничной службы Республики Беларусь.
Отдельно руководители делегаций отметили повышении эффективности охраны белорусско-украинской государственной границы во время проведения в прошлые годы совместных пограничных операций. Именно поэтому они обсудили подготовлены предложения по мерам на 2019 рек и в конце встречи подписали План совместной специальной пограничной операции "Полесье - 2019".
Кроме того, Василий Серватюк и Игорь Буткевич рассмотрели возможность организации экспертов Сторон с целью ознакомления с опытом введения инновационных подходов в обеспечении пограничного контроля на государственной границе. В том числе, касающиеся вопросов организации функционирования электронных очередей, упорядочения вопроса уменьшения времени ожидания транспортными средствами во время оформления в пунктах пропуска, введение системы контроля за наличия полисов обязательного страхования и пути улучшения технической составляющей пограничного контроля.
Также украинская и белорусская делегации рассмотрели планы и перспективы работы пограничных ведомств по инженерно-технического обустройства общего участка границы. Стороны подтвердили необходимость согласования запланированных работ с учетом общей заинтересованности по обеспечению непрерывности инженерно-технического прикрытия государственной границы.
Подводя итоги встречи Василий Серватюк в частности отметил, что для Госпогранслужбы Украины сотрудничество с пограничным ведомством Республики Беларусь традиционно остается одной из приоритетных.
"Результаты нашей работы и достигнутые договоренности позволят нам обеспечить надлежащий уровень безопасности на участке общей границы", - отметил он.
Как сообщал УНН, со января 2018 более 650 000 иностранцев предоставили биометрические данные при въезде в Украину.