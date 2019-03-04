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Разоблачена схема легализации в Украине российских наемников

Разоблачена схема легализации в Украине российских наемников

Киев  •  УНН

 • 11492 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Оперативники Госпогранслужбы совместно с представителями Нацполиции разоблачили одну из схем легализации в Украине российских наемников. Об этом сообщает пресс-служба Депржприкордонслужбы, передает УНН.

"Для направления в Украину лиц, прошедших через лагеря террористов, воевавших в рядах ИГИЛ в Сирии и незаконных вооруженных формированиях на востоке нашей страны, противоправные элементы пытались фальсифицировать паспортные документы граждан РФ. При этом боевиков подыскивали среди выходцев с Северного Кавказа и стран Средней Азии. Чтобы незаметно внедрить в Украину боевика его документы тщательно готовили и пытались заранее несколько раз "обкатать" по маршруту будущего движения через украинскую границу, как на западе так и на востоке", - сообщили в ГПСУ.

Двух пособников этой схемы правоохранители задержали в Киеве в момент, когда те ждали передачу им нескольких паспортов иностранцев. Задержанные оказались гражданами России и Украины.

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Как отметили в Госпогранслужбе, затем в паспорта должны были проставляться поддельные датоштампы о пересечении государственной границы Украины в различных пунктах пропуска. Этим планировали усыпить бдительность пограничников непосредственно в момент появления на границе лица, будто он неоднократно пересекал украинскую границу.

Выяснилось, что один из паспортов оформлен на гражданина РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ. Некоторые другие документы касались лиц, причастных к тяжким преступлениям.

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"Задержанный пособник, гражданин Украины, несколько лет назад задерживался полицией Херсонской области за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - отметили в ГПСУ.

Сейчас обоих пособников передано сотрудникам Нацполиции и направлено сообщение по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УКУ. Также осуществляется дальнейшая их проверка на предмет причастности к террористической деятельности.

Как сообщал УНН, пограничники задержали гражданина Молдовы из списков Интерпола.

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