У СБУ підтвердили виведення російської найманки на бік України

"Служба безпеки України підтверджує факт виведення на підконтрольну територію України найманця російських НЗФ на Донбасі Світлани Дрюк, "начальника штабу танкового батальйону 11 ОМСП 1 АК НМ ДНР" з позивним "Ветерок", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у спецслужбі, перехід став завершальним етапом тривалої операції контррозвідки СБУ, внаслідок якої отримано цінного очевидця російської військової агресії в Україну, а також важливі матеріали щодо керівної ролі кадрових офіцерів ЗС РФ і співробітників російських спецслужб в організації терористичній діяльності на Донбасі.

Також СБУ отримала додаткову інформацію про організаційно-штатну структуру та укомплектованість підрозділів НЗФ, кількісний склад військової техніки і бойові позиції, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів та важкого озброєння, яке постійно надходить з РФ, додали у спецслужбі.

"Фактично вся операція відбувалася в умовах жорсткого контррозвідувального режиму ФСБ РФ на тимчасово окупованій території, у зв’язку з чим вимагала від співробітників СБУ безпрецедентного рівня конспірації та майстерності в умовах високого психологічного навантаження", - розповіли у СБУ.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, поліція відкрила провадження проти колишнього найманця "народного ополчення ДНР".