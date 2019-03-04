У СБУ підтвердили виведення російської найманки на бік України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Служба безпеки України підтвердила виведення на підконтрольну Україні територію найманця російських НЗФ на Донбасі Світлани Дрюк з позивним "Ветерок". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
"Служба безпеки України підтверджує факт виведення на підконтрольну територію України найманця російських НЗФ на Донбасі Світлани Дрюк, "начальника штабу танкового батальйону 11 ОМСП 1 АК НМ ДНР" з позивним "Ветерок", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у спецслужбі, перехід став завершальним етапом тривалої операції контррозвідки СБУ, внаслідок якої отримано цінного очевидця російської військової агресії в Україну, а також важливі матеріали щодо керівної ролі кадрових офіцерів ЗС РФ і співробітників російських спецслужб в організації терористичній діяльності на Донбасі.
Також СБУ отримала додаткову інформацію про організаційно-штатну структуру та укомплектованість підрозділів НЗФ, кількісний склад військової техніки і бойові позиції, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів та важкого озброєння, яке постійно надходить з РФ, додали у спецслужбі.
"Фактично вся операція відбувалася в умовах жорсткого контррозвідувального режиму ФСБ РФ на тимчасово окупованій території, у зв’язку з чим вимагала від співробітників СБУ безпрецедентного рівня конспірації та майстерності в умовах високого психологічного навантаження", - розповіли у СБУ.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, поліція відкрила провадження проти колишнього найманця "народного ополчення ДНР".