Поліція відкрила провадження проти колишнього найманця "народного ополчення ДНР"

"Працівники Селидівського відділення поліції встановили, що 33-річний житель міста Новогродівки з квітня 2014 року перебував у лавах "народного ополчення ДНР", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, спочатку завданням новобранця була пропаганда "руського миру" у Донецьку.

"Він брав участь у проросійських мітингах та розповідав людям про "переваги" фейкової республіки", - уточнили в поліції.

У травні найманець почав нести службу на блокпосту на автодорозі Новогродівка-Селидове. В його обов’язки входила перевірка автотранспорту, документів водіїв та пасажирів. За це ватажки йому обіцяли велику зарплатню.

Однак не отримавши обіцяних грошей, чоловік покинув службу. Побоюючись покарання за свою протиправну діяльність, колишній бойовик вів прихований спосіб життя і майже ні з ким не спілкувався.

Наразі відносно учасника НЗФ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" КК України.

"Однак, згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, якщо особа не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави НЗФ та розповіла про це правоохоронцям, їй надається гарантований державою шанс на життя без кримінальної відповідальності", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Торецьку затримали бойовика, який охороняв уламки збитого літака рейсу MH17.