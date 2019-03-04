Полиция открыла производство против бывшего наемника "народного ополчения ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Донецкой области в отношении мужчины открыли уголовное производство из-за пребывания в рядах "народного ополчения ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Работники Селидовского отделения полиции установили, что 33-летний житель города Новогродовки с апреля 2014 года находился в рядах "народного ополчения ДНР", - говорится в сообщении.
По данным полиции, сначала задачей новобранца была пропаганда "русского мира" в Донецке.
"Он участвовал в пророссийских митингах и рассказывал людям о "преимущества "фейковых республики", - уточнили в полиции.
В мае наемник начал нести службу на блокпосту на автодороге Новогродовка-Селидово. В его обязанности входила проверка автотранспорта, документов водителей и пассажиров. За это главари ему обещали большую зарплату.
Однако не получив обещанных денег, мужчина бросил службу. Опасаясь наказания за свою противоправную деятельность, бывший боевик вел скрытый образ жизни и почти ни с кем не общался.
Сейчас в отношении участника НВФ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины.
"Однако, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, если лицо не совершало тяжких преступлений против людей добровольно покинуло ряды НВФ и рассказало об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на жизнь без уголовной ответственности", - отметили в полиции.
Напомним, в Торецке задержали боевика, который охранял обломки сбитого самолета рейса MH17.