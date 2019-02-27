У Торецьку затримано бойовика, який охороняв уламки збитого літака рейсу MH17

“У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що 41-річний українець ще у липні 2014 року, після відбування покарання за зґвалтування в одній з колоній на окупованій території, відразу вирішив добровільно піти на службу до бойовиків. Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де, зі слів затриманого, неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами, що одного разу навіть призвели до розстрілу місцевої жительки, яка не виконала якихось вимог проросійських найманців”, — йдеться у повідомленні.

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У відомстві додали, що підтвердити злочинну діяльність затриманого бойовика допомогли дані із соцмереж, де він “засвітився” на фоні уламків збитого збройними формуваннями РФ пасажирського літака “Boeing 777” трагічного рейсу MH17 малазійських авіаліній.

“Він майже два місяці здійснював охорону залишків літака і речових доказів та підтвердив інформацію, що ракета, якою був збитий „Boeing“, була випущена з району окупованого на той час російськими найманцями населеного пункту Грабове Шахтарського району Донецької області”, — додали прикордонники.

У 2014 році чоловіка дезертирували з проросійського бандформування та тривалий час він переховувався в окупованому Єнакієвому.

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“У лютому цього року вирішив налагодити „мирне“ життя вже на контрольованій українським урядом частині Донеччини та з цією метою переїхав до Торецька”, — додали у відомстві.

Дані внесені до ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань”. Проводяться подальші слідчі дії.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об’єднаних сил військові ЗСУ затримали бойовика угруповання “ЛНР” поблизу селища в Луганської області.