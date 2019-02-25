На Харківщині псевдопідприємці фінансували “ЛНР”

“Оперативники спецслужби встановили, що місцеві псевдопідприємці систематично закуповували на тимчасово окупованій території Луганщини підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби. Придбаний „товар“ ділки незаконно переміщували на підконтрольну українській владі територію”, — йдеться у повідомленні.

Отримані гроші від реалізації контрафакту, використовувалися для сприяння у протиправній діяльності терористичної організації “ЛНР”.

У міжнародному аеропорту “Харків”, під час проходження митного контролю, правоохоронці затримали кур’єра, який намагався вивезти чергову партію “продукції” до однієї з сусідніх країн. Також поблизу населеного пункту Станиця Луганська затримано ще одного фігуранта справи, який намагався незаконно перемістити контрафактні вироби з тимчасово окупованої території Луганщини.

Слідчими Управління СБ України в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила і заблокувала механізм фінансування бойовиків “ЛНР”, який за весь час перерахував їм близько 170 млн грн.



