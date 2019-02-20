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СБУ викрила схему фінансування бойовиків "ЛНР"

СБУ викрила схему фінансування бойовиків "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Служба безпеки України викрила і заблокувала механізм фінансування бойовиків "ЛНР", який за весь час перерахував їм близько 170 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, на окупованій частині Луганської області діяла фінансова установа, яка забезпечувала незаконне переведення коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

Повідомляється, що фінансова установа мала двадцять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.

У банківських установах на підконтрольній території організатори установи відкрили майже п’ятдесят рахунків, доступ до яких мали через Інтернет-сервіси.

За даними спецслужби, з отриманих за надання "послуг" грошей зловмисники регулярно сплачували податки до так званого "бюджету "ЛНР".

Під час обшуків, що були проведені у Києві та Сєвєродонецьку, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам.

За даними Державної служби фінансового моніторингу України, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений тільки через національну платіжну систему, перевищив 170 млн грн.

Наразі заблоковано рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій. Керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб причетних до незаконної фінансової діяльності.

Нагадаємо, СБУ викрила організатора мережі антиукраїнської пропаганди

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