СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования боевиков "ЛНР", который за все время перечислил им около 170 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, на оккупированной части Луганской области действовала финансовое учреждение, обеспечивала незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.
Сообщается, что финансовое учреждение имело двадцать отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
В банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы учреждения открыли почти пятьдесят счетов, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.
По данным спецслужбы, из полученных за предоставление "услуг" денег злоумышленники регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ЛНР".
Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам.
По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведененного только через национальную платежную систему, превысил 170 млн грн.
Сейчас заблокированы счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций. Руководителю финансового учреждения заочно оповещено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.
Напомним, СБУ разоблачила организатора сети антиукраинской пропаганды .