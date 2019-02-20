СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "ЛНР"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 50579 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 67152 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126845 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127875 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128394 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124429 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158654 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

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СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "ЛНР"

СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 13197 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования боевиков "ЛНР", который за все время перечислил им около 170 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, на оккупированной части Луганской области действовала финансовое учреждение, обеспечивала незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

Сообщается, что финансовое учреждение имело двадцать отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

В банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы учреждения открыли почти пятьдесят счетов, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным спецслужбы, из полученных за предоставление "услуг" денег злоумышленники регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ЛНР".

Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведененного только через национальную платежную систему, превысил 170 млн грн.

Сейчас заблокированы счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций. Руководителю финансового учреждения заочно оповещено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.

Напомним, СБУ разоблачила организатора сети антиукраинской пропаганды .

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