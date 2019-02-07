СБУ викрила організатора мережі антиукраїнської пропаганди

"Оперативники спецслужби встановили, що пропагандист за завданням російських кураторів підшукав спільників для поширення матеріалів в яких, зокрема, дискредитувалась українська держава та Збройні сили України, популяризувалась діяльність терористичних організацій "Л/ДНР" та містилися заклики до порушення територіальної цілісності нашої країни", - йдеться у повідомленні.



Зазначається також, що від посередників, підконтрольних російським спецслужбам, агітатори отримували завдання поширювати фейкову інформацію для маніпулювання громадською думкою задля впливу на електорат під час проведення виборів президента України. Антиукраїнські матеріали агітатори систематично розміщували у соціальних мережах та на персональних Інтернет-сторінках.



Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання організатора правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання.



Слідчі дії проводяться у межах провадження за ст. 109 ККУ (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).



Вирішується питання щодо оголошення про підозру фігуранту кримінального провадження.



Як повідомляв УНН, на Запоріжжі СБУ викрила антиукраїнського інтернет-агітатора, який діяв на користь країни-агресора.