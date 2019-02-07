СБУ разоблачила организатора сети антиукраинской пропаганды

"Оперативники спецслужбы установили, что пропагандист по заданию российских кураторов подыскал сообщников для распространения материалов в которых, в частности, дискредитировалась украинское государство и Вооруженные силы Украины, популяризировалась деятельность террористических организаций "Л/ДНР" и содержались призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.



Отмечается также, что от посредников, подконтрольных российским спецслужбам, агитаторы получали задание распространять фейковую информацию для манипулирования общественным мнением ради влияния на электорат во время проведения выборов президента Украины. Антиукраинские материалы агитаторы систематически размещали в социальных сетях и на персональных Интернет-страницах.



Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства организатора правоохранители изъяли компьютерное оборудование.



Следственные действия проводятся в рамках производства по ст. 109 УК (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).



Решается вопрос об объявлении о подозрении фигуранту уголовного производства.



Как сообщал УНН, в Запорожье СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора, который действовал на пользу страны-агрессора.