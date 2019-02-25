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На Донбасі українські військові затримали бойовика "ЛНР"

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У зоні проведення операції Об'єднаних сил військові ЗСУ затримали бойовика угруповання "ЛНР" поблизу селища в Луганської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Підозрюваний служив у мотострілковому батальйоні "Народної міліції" "ЛНР". Зазначається, що мешканець Голубівки Луганської області примкнув до лав бойовиків у 2017 році, і в ході своєї діяльності брав учать в бойових діях проти Збройних сил України.

З 2018 року підозрюваний займав посаду стрільця у механізованій роті 14 мотострілецького батальйону "Народної міліції", дислокованого в Голубівці.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру та арештовано на 60 діб. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 1 ст. 258-3 - Створення терористичної групи чи терористичної організації.

Як повідомляв УНН, На Харківщині місцеві псевдопідприємці систематично закуповували на тимчасово окупованій території Луганщини підакцизні товари, а отримані гроші використовували для фінансування діяльності "ЛНР"

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила і заблокувала механізм фінансування бойовиків "ЛНР", який за весь час перерахував їм близько 170 млн грн. 

Українські Національні Новини

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