На Донбассе Украинские военные задержали боевика "ЛНР"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 11039 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 35634 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118933 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121956 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124054 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122319 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154222 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117315 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141262 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Донбассе Украинские военные задержали боевика "ЛНР"

На Донбассе Украинские военные задержали боевика "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 13719 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил военные ВСУ задержали боевика группировки "ЛНР" вблизи поселка в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Подозреваемый служил в мотострелковом батальоне "Народной милиции" "ЛНР". Отмечается, что житель Голубовки Луганской области примкнул в ряды боевиков в 2017 году, и в ходе своей деятельности принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

С 2018 года подозреваемый занимал должность стрелка в механизированной роте 14 мотострелкового батальона "Народной милиции", дислоцированного в Голубовке.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении, он арестован на 60 суток. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 1 ст. 258-3 - Создание террористической группы или террористической организации.

Как сообщал УНН, на Харьковщине местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганщины подакцизные товары, а полученные деньги использовали для финансирования деятельности "ЛНР".

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования боевиков "ЛНР", который за все время перечислил им около 170 млн грн.

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