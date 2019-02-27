В Торецке задержан боевик, который охранял обломки сбитого самолета рейса MH17

"В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что 41-летний украинец еще в июле 2014 года, после отбытия наказания за изнасилование в одной из колоний на оккупированной территории, сразу решил добровольно пойти на службу к боевикам. Задача российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где, по словам задержанного, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими гражданами, однажды даже привели к расстрелу местной жительницы, которая не выполнила каких-либо требований пророссийских наемников", - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что подтвердить преступную деятельность задержанного боевика помогли данные из соцсетей, где он "засветился" на фоне обломков сбитого вооруженными формированиями РФ пассажирского самолета "Boeing 777" трагического рейса MH17 малазийских авиалиний.

"Он почти два месяца осуществлял охрану остатков самолета и вещественных доказательств и подтвердил, что ракета, которой был сбит "Boeing", была выпущена из района оккупированного в то время русскими наемниками населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области", - добавили пограничники.

В 2014 году мужчины дезертировали из пророссийского бандформирования и долгое время он скрывался в оккупированном Енакиево.

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"В феврале этого года решил наладить "мирную" жизнь уже на контролируемой украинским правительством части Донбасса и с этой целью переехал в Торецк", - добавили в ведомстве.

Данные внесены в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил военные ВСУ задержали боевика группировки "ЛНР" вблизи поселка в Луганской области.