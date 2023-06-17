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Стратегическая ошибка: Китай заявил о необходимости стабилизации отношений с США

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Соединенные Штаты должны работать с Китаем, чтобы постепенно вывести двусторонние отношения на путь стабильного роста, заявил в пятницу представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, пишет Xinhua, передает УНН.

Стратегическая ошибка: Китай заявил о необходимости стабилизации отношений с США

Цитата 

“Соединённые Штаты считают Китай своим “основным соперником” и “самым значительным геополитическим вызовом”. Это серьезная стратегическая ошибка", - сказал Ван, добавив, что между двумя странами существует конкуренция в таких сферах, как экономика и торговля, но не должно быть никакой жестокой конкуренции с нулевой суммой, тем более не должны существовать практики ее сдерживания или подавления. другой во имя конкуренции и лишить Китай его законного права на развитие.

"Это не "ответственная конкуренция", а безответственное издевательство. Это лишь подтолкнёт две страны к противостоянию и создаст разделённый мир", - сказал он.

Детали 

Спикер сделал это замечание на очередной пресс-конференции в ответ на брифинг официальных лиц США относительно предстоящей поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Китай неоднократно повторял, что китайско-американские отношения не должны быть игрой с нулевой суммой, где одна сторона конкурирует или процветает за счет другой. Обе стороны должны сформировать правильное восприятие внутренней и внешней политики и стратегических намерений друг друга, уважать друг друга, сосуществовать в мире, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и искать правильный способ ладить друг с другом. Это не только служит интересам двух народов, но и соответствует общим стремлениям международного сообщества, сказал Ван.

Ван подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо отказаться от иллюзии обращения с Китаем «с позиции силы». Две страны должны развивать отношения на основе взаимного уважения и равноправия, уважать различия в истории, культуре, социальной системе и пути развития и учитывать основные интересы и основные проблемы друг друга, сказал спикер.

Напомним

В начале июня министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что конфликт с Соединенными Штатами будет "невыносимым бедствием", но его страна стремится к диалогу вместо конфронтации,

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