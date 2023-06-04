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Китай прагне діалогу, адже зіткнення з США буде «нестерпною катастрофою»

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив у неділю, що конфлікт зі Сполученими Штатами буде «нестерпним лихом», але його країна прагне діалогу замість конфронтації, пише Reuters, передає УНН.

Китай прагне діалогу, адже зіткнення з США буде «нестерпною катастрофою»

Цитата 

«Китай і США мають різні системи й відрізняються багатьма іншими способами. Однак це не повинно утримувати обидві сторони від пошуку точок дотику та спільних інтересів для розвитку двосторонніх зв’язків і поглиблення співпраці», – сказав він. «Незаперечно, що серйозний конфлікт або протистояння між Китаєм і США стане нестерпною катастрофою для світу».

Деталі 

Під час виступу на головному саміті з питань безпеки Азії, Діалог Шангрі-Ла, Лі сказав, що світ достатньо великий, щоб Китай і США могли розвиватися разом.

Лі був стриманим у своїй промові, хоча ледь приховано критикував Сполучені Штати, звинувачуючи «деякі країни» в посиленні гонитви озброєнь і навмисному втручанні у внутрішні справи інших.

«Зараз відроджується менталітет часів холодної війни, що значно збільшує ризики для безпеки», – сказав він. «Взаємоповага має переважати над знущаннями та гегемонією».

Доповнення

Лі, проти якого Сполучені Штати ввели санкції у 2018 році через закупівлю зброї з Росії, потиснув руку Остіну під час обіду в п’ятницю, але вони не мали глибокої дискусії, попри неодноразові вимоги США щодо більшого військового обміну.

Говорячи приватно в кулуарах конференції, два китайських військових офіцери сказали, що Пекін хоче отримати від Вашингтона чіткі ознаки менш конфронтаційного підходу в Азії, включаючи скасування санкцій проти Лі, перш ніж переговори між військовими зможуть відновитися.

Довідково 

Відносини між Вашингтоном і Пекіном напружені з ряду причин,  включаючи демократичний Тайвань, територіальні суперечки в Південнокитайському морі та обмеження президента Джо Байдена на експорт напівпровідникових мікросхем.

В останній суперечці китайські військові розкритикували Сполучені Штати та Канаду за «навмисне провокування ризику» після того, як у суботу військово-морські сили цих країн влаштували рідкісне спільне плавання через чутливу Тайванську протоку.

Міністр оборони США Ллойд Остін у своїй промові на нараді з безпеки в Сінгапурі в суботу дорікнув Китаю за відмову вести військові переговори, залишивши супердержави в глухому куті через їхні розбіжності.

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