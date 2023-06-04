Китай стремится к диалогу, ведь столкновение с США будет "невыносимой катастрофой"

Цитата

«Китай и США имеют разные системы и отличаются во многих других отношениях. Однако это не должно удерживать обе стороны от поиска точек соприкосновения и общих интересов для развития двусторонних связей’связей и углубления сотрудничества», – сказал он. «Неоспоримо, что серьезный конфликт или противостояние между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для мира».

Детали

Во время выступления на главном саммите по вопросам безопасности Азии, Диалог Шангри-Ла, Ли сказал, что мир достаточно велик, чтобы Китай и США могли развиваться вместе.

Ли был сдержанным в своей речи, хотя едва скрыто критиковал Соединённые Штаты, обвиняя «некоторые страны» в усилении гонки вооружений и преднамеренном вмешательстве во внутренние дела других.

«Сейчас возрождается менталитет времен холодной войны, что значительно увеличивает риски для безопасности», – сказал он. «Взаимоуважение должно преобладать над издевательствами и гегемонией».

Дополнение

Ли, против которого Соединенные Штаты ввели санкции в 2018 году из-за закупок оружия из россии, пожал руку Остину во время обеда в пятницу, но у них не было глубокой дискуссии, несмотря на неоднократные требования США о большем военном обмене.

Говоря приватно в кулуарах конференции, два китайских военных офицера сказали, что Пекин хочет получить от Вашингтона четкие признаки менее конфронтационного подхода в Азии, включая отмену санкций против Ли, прежде чем переговоры между военными смогут возобновиться.

Справочно

Отношения между Вашингтоном и Пекином напряжены по ряду причин, включая демократический Тайвань, территориальные споры в Южно-Китайском море и ограничения президента Джо Байдена на экспорт полупроводниковых микросхем.

В последнем споре китайские военные раскритиковали Соединенные Штаты и Канаду за «преднамеренное провоцирование риска» после того, как в субботу военно-морские силы этих стран устроили редкое совместное плавание через чувствительный Тайваньский пролив.

Министр обороны США Ллойд Остин в своей речи на совещании по безопасности в Сингапуре в субботу упрекнул Китай за отказ вести военные переговоры, оставив супердержавы в тупике из-за их разногласий.