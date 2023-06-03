Міністр оборони США попередив, що війна за Тайвань може стати "руйнівною" і вплинути на світову економіку

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"Конфлікт не є ані навислим, ані неминучим. Сьогодні стримування є сильним, і наша робота – підтримувати його таким... Весь світ зацікавлений у збереженні миру та стабільності в Тайванській протоці. Від цього залежить безпека комерційних судноплавних шляхів і глобальних ланцюгів поставок. І так само свобода навігації в усьому світі. Не сумнівайтеся: конфлікт у Тайванській протоці був би руйнівним", - наголосив Остін.

Під час сесії запитань і відповідей після свого виступу він додав: "Конфлікт у Тайванській протоці вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити".

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Після виступу міністра оборони США у Сінгапурі генерал-лейтенант Народно-визвольної армії Китаю Цзін Цзяньфен заявив китайській державній телерадіокомпанії CCTV, що коментарі Остіна щодо Тайваню були "повністю неправильними". Він звинуватив Вашингтон начебто у намаганні "консолідувати гегемонію та спровокувати конфронтацію", додавши, що дії Сполучених Штатів "завдають шкоди регіональному миру та стабільності".

Пізно вдень у суботу представник американських ВМС повідомив, що військові кораблі США та Канади пропливають через Тайванську протоку, поки тривають переговори в Сінгапурі. Як заявила речниця ВМС США лейтенант Крістіна Відеманн, транзит есмінця USS Chung-Hoon і фрегата HIMCS Montreal був "звичайним" і відбувався "через води, де у відкритому морі діє свобода навігації та польотів відповідно до міжнародного права".

"Така співпраця є центральною частиною нашого підходу до безпечного та процвітаючого регіону, де літаки та кораблі всіх країн можуть літати, плавати та працювати скрізь, де це дозволено міжнародним правом", - додала вона.

Як пише CNN, коментарі Остіна прозвучали в "напружений час" для відносин між США та Китаєм, оскільки Пекін відхилив пропозицію міністра оборони про зустріч зі своїм китайським колегою в Сінгапурі, пославшись на санкції США щодо китайських чиновників і компаній. У своїй промові Остін звернувся до "браку спілкування", сказавши, що він "глибоко стурбований" тим, що КНР "не бажає більш серйозно займатися кращими механізмами управління кризою".

У своїй промові міністр оборони США також перерахував способи партнерства США з союзниками в регіоні, сказавши, що вони "зближують регіон" і роблять його "більш стабільним і стійким". Він підтвердив, що Вашингтон "продовжуватиме підтримувати союзників і партнерів, коли вони відстоюють свої права", і зберігатиме "енергійну, відповідальну присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу наголосив на важливості переговорів між його країною та Китаєм, назвавши діалог "необхідністю", щоб уникнути непорозумінь.