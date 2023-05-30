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Китай відхилив запит США про зустріч міністрів оборони у Сінгапурі

Китай відхилив запит США про зустріч міністрів оборони у Сінгапурі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Пекін відхилив прохання Вашингтону про зустріч міністрів оборони Китаю та США Лі Шанфу та Ллойда Остіна на полях щорічного форуму з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі. Про це йдеться в заяві Пентагону для The Wall Street Journal, передає УНН

Цитата

"Вночі КНР повідомила США, що вони відхилили наше запрошення міністра Остіна, зроблене на початку травня, зустрітися з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу в Сінгапурі цього тижня. Департамент твердо вірить у важливість підтримки відкритих ліній зв’язку між військовими Вашингтона і Пекіна, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте у конфлікт", - йдеться в заяві Пентагону.

Деталі

Своєю чергою речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що Сполучені Штати "прагнуть придушити Китай усіма можливими засобами та продовжують накладати санкції на китайських чиновників, установи та компанії".

Він додав: "Чи є щирість і значення будь-якого такого спілкування?"

Зазначається, що це рішення Китаю наразі закриває можливості для зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна і Лі Шанфу, нового міністра оборони Китаю. Раніше, як пише WSJ, такі зустрічі відбувалися "в останню хвилину", включно із зустріччю Остіна і його тодішнього колеги, про яку домовилися за кілька годин.

Видання повідомляє, що рішення Пекіну було прийнято після тижневих зусиль Вашингтону забезпечити зустріч, включаючи лист Остіна до Лі. Деякі офіційні особи США попередили, що відмова може викликати занепокоєння серед союзників у Південно-Східній Азії щодо того, що вони "опинилися між двома державами". Вони відкрито тримали перспективу сінгапурської зустрічі між офіційними особами нижчого рівня.

"У нас було багато труднощів з точки зору того, коли ми пропонували телефонні дзвінки, зустрічі, діалоги, незалежно від того, чи йдеться про міністра, чи про інших вищих лідерів оборони США", - сказав помічник міністра оборони з безпеки Індійсько-Тихоокеанського регіону Елі Ретнер.

Відносини між Пекіном і Вашингтоном стали напруженими з лютого, після того, як США збили, ймовірно, китайський аеростат спостереження, застерегли Пекін від озброєння росії для війни проти Україні та дозволили президенту Тайваню здійснити візит в США.

Нагадаємо

Китай повідомив США, що вважає "малоймовірною" зустріч між міністрами оборони країн на форумі безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі у червні 2023 року. Причина - суперечка щодо санкцій проти нового очільника Міноборони Китаю Лі Шанфу у зв’язку з імпортом російської зброї, коли він служив генералом.

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