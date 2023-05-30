Китай отклонил запрос США о встрече министров обороны в Сингапуре

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"Ночью КНР уведомила США, что они отклонили наше приглашение министра Остина, сделанное в начале мая, встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе. Департамент твердо верит в важность поддержания открытых линий связи между военными Вашингтона и Пекина, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт", - говорится в заявлении Пентагона.

Детали

В свою очередь представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю заявил, что Соединённые Штаты "стремятся подавить Китай всеми возможными средствами и продолжают накладывать санкции на китайских чиновников, учреждения и компании".

Он добавил: "Есть ли искренность и значение любого такого общения?"

Отмечается, что это решение Китая в настоящее время закрывает возможности для встречи министра обороны США Ллойда Остина и Ли Шанфу, нового министра обороны Китая. Ранее, как пишет WSJ, такие встречи происходили "в последнюю минуту", включая встречу Остина и его тогдашнего коллеги, о которой договорились за несколько часов.

Издание сообщает, что решение Пекина было принято после недельных усилий Вашингтона обеспечить встречу, включая письмо Остина к Ли. Некоторые официальные лица США предупредили, что отказ может вызвать беспокойство среди союзников в Юго-Восточной Азии относительно того, что они "оказались между двумя державами". Они открыто держали перспективу сингапурской встречи между официальными лицами более низкого уровня.

"У нас было много трудностей с точки зрения того, когда мы предлагали телефонные звонки, встречи, диалоги, независимо от того, идет ли речь о министре или о других высших лидерах обороны США", - сказал помощник министра обороны по безопасности Индийско-Тихоокеанского региона Эли Ретнер.

Отношения между Пекином и Вашингтоном стали напряженными с февраля, после того, как США сбили, вероятно, китайский аэростат наблюдения, предостерегли Пекин от вооружения россии для войны против Украины и позволили президенту Тайваня совершить визит в США.

Напомним

Китай сообщил США, что считает "маловероятной" встречу между министрами обороны стран на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в июне 2023 года. Причина - спор о санкциях против нового главы Минобороны Китая Ли Шанфу в связи с импортом российского оружия, когда он служил генералом.