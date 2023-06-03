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Министр обороны США предупредил, что война за Тайвань может стать "разрушительной" и повлиять на мировую экономику

Киев • УНН

 • 1723159 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре предупредил, что война за Тайвань может стать "разрушительной" и повлиять на мировую экономику "такими способами, которые мы не можем себе представить". Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает демократию острова, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Министр обороны США предупредил, что война за Тайвань может стать "разрушительной" и повлиять на мировую экономику

Цитата

"Конфликт не является ни надвигающимся, ни неизбежным. Сегодня сдерживание является сильным, и наша работа – поддерживать его таким... Весь мир заинтересован в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе. От этого зависит безопасность коммерческих судоходных путей и глобальных цепочек поставок. И так же свобода навигации во всем мире. Не сомневайтесь: конфликт в Тайваньском проливе был бы разрушительным", - подчеркнул Остин.

Во время сессии вопросов и ответов после своего выступления он добавил: "Конфликт в Тайваньском проливе повлияет на мировую экономику так, как мы не можем представить".

Детали

После выступления министра обороны США в Сингапуре генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Цзин Цзяньфэн заявил китайской государственной телерадиокомпании CCTV, что комментарии Остина по Тайваню были "полностью неправильными". Он обвинил Вашингтон якобы в попытке "консолидировать гегемонию и спровоцировать конфронтацию", добавив, что действия Соединённых Штатов "наносят ущерб региональному миру и стабильности".

Поздно днём в субботу представитель американских ВМС сообщил, что военные корабли США и Канады проплывают через Тайваньский пролив, пока продолжаются переговоры в Сингапуре. Как заявила пресс-секретарь ВМС США лейтенант Кристина Видеманн, транзит эсминца USS Chung-Hoon и фрегата HIMCS Montreal был "обычным" и проходил "через воды, где в открытом море действует свобода навигации и полетов в соответствии с международным правом".

"Такое сотрудничество является центральной частью нашего подхода к безопасному и процветающему региону, где самолеты и корабли всех стран могут летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом", - добавила она.

Как пишет CNN, комментарии Остина прозвучали в "напряженное время" для отношений между США и Китаем, поскольку Пекин отклонил предложение министра обороны о встрече со своим китайским коллегой в Сингапуре, сославшись на санкции США в отношении китайских чиновников и компаний. В своей речи Остин обратился к "нехватке общения", сказав, что он "глубоко обеспокоен" тем, что КНР "не желает более серьезно заниматься лучшими механизмами управления кризисом".

В своей речи министр обороны США также перечислил способы партнерства США с союзниками в регионе, сказав, что они "сближают регион" и делают его "более стабильным и устойчивым". Он подтвердил, что Вашингтон  "будет продолжать поддерживать союзников и партнеров, когда они отстаивают свои права", и будет сохранять "энергичное, ответственное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе".

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу подчеркнул важность переговоров между его страной и Китаем, назвав диалог "необходимостью", чтобы избежать недоразумений.

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