Министр обороны США предупредил, что война за Тайвань может стать "разрушительной" и повлиять на мировую экономику
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре предупредил, что война за Тайвань может стать "разрушительной" и повлиять на мировую экономику "такими способами, которые мы не можем себе представить". Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает демократию острова, пишет УНН со ссылкой на CNN.
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"Конфликт не является ни надвигающимся, ни неизбежным. Сегодня сдерживание является сильным, и наша работа – поддерживать его таким... Весь мир заинтересован в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе. От этого зависит безопасность коммерческих судоходных путей и глобальных цепочек поставок. И так же свобода навигации во всем мире. Не сомневайтесь: конфликт в Тайваньском проливе был бы разрушительным", - подчеркнул Остин.
Во время сессии вопросов и ответов после своего выступления он добавил: "Конфликт в Тайваньском проливе повлияет на мировую экономику так, как мы не можем представить".
Детали
После выступления министра обороны США в Сингапуре генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Цзин Цзяньфэн заявил китайской государственной телерадиокомпании CCTV, что комментарии Остина по Тайваню были "полностью неправильными". Он обвинил Вашингтон якобы в попытке "консолидировать гегемонию и спровоцировать конфронтацию", добавив, что действия Соединённых Штатов "наносят ущерб региональному миру и стабильности".
Поздно днём в субботу представитель американских ВМС сообщил, что военные корабли США и Канады проплывают через Тайваньский пролив, пока продолжаются переговоры в Сингапуре. Как заявила пресс-секретарь ВМС США лейтенант Кристина Видеманн, транзит эсминца USS Chung-Hoon и фрегата HIMCS Montreal был "обычным" и проходил "через воды, где в открытом море действует свобода навигации и полетов в соответствии с международным правом".
"Такое сотрудничество является центральной частью нашего подхода к безопасному и процветающему региону, где самолеты и корабли всех стран могут летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом", - добавила она.
Как пишет CNN, комментарии Остина прозвучали в "напряженное время" для отношений между США и Китаем, поскольку Пекин отклонил предложение министра обороны о встрече со своим китайским коллегой в Сингапуре, сославшись на санкции США в отношении китайских чиновников и компаний. В своей речи Остин обратился к "нехватке общения", сказав, что он "глубоко обеспокоен" тем, что КНР "не желает более серьезно заниматься лучшими механизмами управления кризисом".
В своей речи министр обороны США также перечислил способы партнерства США с союзниками в регионе, сказав, что они "сближают регион" и делают его "более стабильным и устойчивым". Он подтвердил, что Вашингтон "будет продолжать поддерживать союзников и партнеров, когда они отстаивают свои права", и будет сохранять "энергичное, ответственное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе".
Напомним
Министр обороны США Ллойд Остин в субботу подчеркнул важность переговоров между его страной и Китаем, назвав диалог "необходимостью", чтобы избежать недоразумений.