Стратегічна помилка: Китай заявив про необхідність стабілізації відносин з США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Сполучені Штати мають працювати з Китаєм, щоб поступово вивести двосторонні відносини на шлях стабільного зростання, заявив у п'ятницю речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, пише Xinhua, передає УНН.
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“Сполучені Штати вважають Китай своїм “основним суперником” і “найзначнішим геополітичним викликом”. Це серйозна стратегічна помилка", - сказав Ван, додавши, що між двома країнами існує конкуренція в таких сферах, як економіка та торгівля, але не повинно бути жодної жорстокої конкуренції з нульовою сумою, тим більше не повинні існувати практики її стримування або придушення. інший в ім'я конкуренції та позбавити Китай його законного права на розвиток.
"Це не "відповідальна конкуренція", а безвідповідальне знущання. Це лише підштовхне дві країни до протистояння та створить розділений світ", - сказав він.
Деталі
Речник зробив це зауваження на черговій пресконференції у відповідь на брифінг офіційних осіб США щодо майбутньої поїздки держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю.
Китай неодноразово повторював, що китайсько-американські відносини не повинні бути грою з нульовою сумою, де одна сторона конкурує або процвітає коштом іншої. Обидві сторони повинні сформувати правильне сприйняття внутрішньої та зовнішньої політики та стратегічних намірів одна одної, поважати одна одну, співіснувати в мирі, прагнути взаємовигідної співпраці та шукати правильний спосіб ладити одна з одною. Це не тільки служить інтересам двох народів, але й відповідає спільним прагненням міжнародної спільноти, сказав Ван.
Ван підкреслив, що Сполученим Штатам необхідно відмовитися від ілюзії поводження з Китаєм «з позиції сили». Дві країни повинні розвивати відносини на основі взаємної поваги та рівноправності, поважати відмінності в історії, культурі, соціальній системі та шляху розвитку та враховувати основні інтереси та основні проблеми одна одної, сказав речник.
Нагадаємо
На початку червня міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що конфлікт зі Сполученими Штатами буде "нестерпним лихом", але його країна прагне діалогу замість конфронтації,