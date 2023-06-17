Стратегічна помилка: Китай заявив про необхідність стабілізації відносин з США

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 10400 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 32355 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 32843 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 39067 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 108780 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 177459 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 189971 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 142684 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137645 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87833 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6м/с
29%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 26008 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 29987 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 31991 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 25527 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 15982 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 16211 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 32308 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 189949 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 244229 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 391708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 17443 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 22459 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 38613 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 34838 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 142677 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Стратегічна помилка: Китай заявив про необхідність стабілізації відносин з США

Київ • УНН

 • 2901462 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Сполучені Штати мають працювати з Китаєм, щоб поступово вивести двосторонні відносини на шлях стабільного зростання, заявив у п'ятницю речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, пише Xinhua, передає УНН.

Стратегічна помилка: Китай заявив про необхідність стабілізації відносин з США

Цитата 

“Сполучені Штати вважають Китай своїм “основним суперником” і “найзначнішим геополітичним викликом”. Це серйозна стратегічна помилка", - сказав Ван, додавши, що між двома країнами існує конкуренція в таких сферах, як економіка та торгівля, але не повинно бути жодної жорстокої конкуренції з нульовою сумою, тим більше не повинні існувати практики її стримування або придушення. інший в ім'я конкуренції та позбавити Китай його законного права на розвиток.

"Це не "відповідальна конкуренція", а безвідповідальне знущання. Це лише підштовхне дві країни до протистояння та створить розділений світ", - сказав він.

Деталі 

Речник зробив це зауваження на черговій пресконференції у відповідь на брифінг офіційних осіб США щодо майбутньої поїздки держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю.

Китай неодноразово повторював, що китайсько-американські відносини не повинні бути грою з нульовою сумою, де одна сторона конкурує або процвітає коштом іншої. Обидві сторони повинні сформувати правильне сприйняття внутрішньої та зовнішньої політики та стратегічних намірів одна одної, поважати одна одну, співіснувати в мирі, прагнути взаємовигідної співпраці та шукати правильний спосіб ладити одна з одною. Це не тільки служить інтересам двох народів, але й відповідає спільним прагненням міжнародної спільноти, сказав Ван.

Ван підкреслив, що Сполученим Штатам необхідно відмовитися від ілюзії поводження з Китаєм «з позиції сили». Дві країни повинні розвивати відносини на основі взаємної поваги та рівноправності, поважати відмінності в історії, культурі, соціальній системі та шляху розвитку та враховувати основні інтереси та основні проблеми одна одної, сказав речник.

Нагадаємо 

На початку червня міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що конфлікт зі Сполученими Штатами буде "нестерпним лихом", але його країна прагне діалогу замість конфронтації,

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74