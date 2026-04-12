Страна возвращается на свой европейский путь - президент Еврокомиссии о выборах в Венгрии
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии прокомментировала выборы в Венгрии, где лидирует оппозиционная партия Петера Мадьяра. Партия Тиса получает 136 мест в парламенте против 56 у Фидес.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выборы в Венгрии и отметила, что страна возвращается на свой европейский путь, передает УНН.
Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Вместе мы сильнее. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил правоцентристского кандидата Петера Мадьяра с победой на выборах.
Предварительные результаты по итогам подсчета 53,45% голосов показывают, что партия Мадьяра "Тиса" получит 136 мест в 199-местном парламенте Венгрии, по сравнению с 56 местами у партии Орбана "Фидес".