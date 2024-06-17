По данным украинских военных, за сутки рф потеряла 1080 человек личного состава, 2 танка, 18 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем и 8 беспилотных летательных аппаратов.
За сутки рф потеряла 1080 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 17.06.24:
- Личный состав: 527390 (+1080).
- Танки: 7958 (+2).
- Бронированные боевые машины: 15287 (+18).
- Артиллерийские системы: 13927 (+14).
- РСЗВ: 1104.
- Средства ППО: 853.
- Самолеты: 359.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11167 (+8).
- Крылатые ракеты: 2296.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 18991 (+24).
- Специальная техника: 2337 (+12).
рф потеряла еще 1160 военнослужащих в войне в Украине16 июня 2024, 03:58 • 53011 просмотров